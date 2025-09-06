防災意識を高めようと、地震で被災した七尾市の水産加工会社が学生とタッグを組み、災害食の開発を進めています。いざという時、災害食としても食べられるこの「防災おでん」。共同開発しているのは、七尾市にある水産加工会社「スギヨ」と県立看護大の1年生たちです。スギヨでは防災に関心をもってもらおうと、3年前から商品化進めことしからは学生たちとタッグを組み、アイデアを出し合っています。■学生「栄養のことを考えて、