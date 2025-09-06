女優の瀬戸朝香（４８）が人気タレントとの仲良しショットを公開した。瀬戸は５日、自身のインスタグラムを更新。「し〜ちゃんとご飯っとにかくいっぱい笑った！良い時間でした」と記し、モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里（３５）と笑顔で密着する、仲の良さが伝わる２ショットをアップ。ハッシュタグをつけて「しーちゃん大好きな友また一緒にお仕事できますように」とつづった。この投稿には「すごく楽