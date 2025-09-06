９月６日の中山２Ｒ・２歳未勝利（芝１６００メートル＝１２頭立て）は、４番人気のトワニ（牝２歳、美浦・蛯名正義厩舎、父リオンディーズ）がキャリア２戦目で勝ち上がった。スタートが遅かったこともあり、道中は中団後方を追走。そこまで行きっぷりはよくはなかったが、４角手前から徐々に進出すると、直線は上がり最速で大外から差し切った。菅原明良騎手は「２戦目でもまだ気持ちに余裕があることもあって、いい雰囲気で