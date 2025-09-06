落語家・桂文枝が６日、ブログを更新し、４日に亡くなった同い年の歌手・橋幸夫さんを追悼した。文枝は「ずっと前から橋幸夫さんに連絡をとっていましたが出られないので心配していました」と、最近連絡が取れなくなっていたと明かした。続けて「同じひつじどし生まれの８２歳『羊の会をつくろうよ』芸能人で作った会がマスコミ関係実業家医者弁護士いろんな人が増えてなかなかゆっくり話せなくなり自然消滅しました