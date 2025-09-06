１９６０年代に人気を博した米ロックバンド「タートルズ」の創設メンバーでボーカル＆ギタリストのマーク・ボルマンさんが５日（日本時間６日）、米テネシー州ナッシュビルで死去した。享年７８。ボルマンさんの公式インスタグラムが前妻で離婚後もパートナー関係であったエミリーさんによって更新され明らかにされた。また米報道によるとボルマンさんは「短期間の予期せぬ病気の後に亡くなった」と説明したとしている。エミ