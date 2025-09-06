金沢市の犀川緑地では毎年恒例のブドウ狩りが行われました。犀川緑地を管理する団体では毎年、県内の養護施設などの子どもたちにブドウ狩りをしてもらい、その後、残ったブドウを日頃、公園を利用する一般の人たちに無料で提供しています。きょうはおよそ200人が参加しデラウエアや巨峰などを収穫しました。■参加者「一番でかいの取れました。冷やしておいしく食べます」■参加者「ちょっとすっぱかったけどめちゃくちゃおいしか