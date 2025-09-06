【モデルプレス＝2025/09/06】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」では、「モヤモヤさまぁ〜ず2」のハワイ編となるDMM TVオリジナルバラエティ「モヤモヤさまぁ〜ず2 やっぱりTHEリゾートハワイ2025」を9月6日より独占配信することが決定。キービジュアルを解禁と共に、さまぁ〜ずの大竹一樹＆三村マサカズ、齋藤陽アナウンサー、狩野恵里アナウンサーからのコメントが到着した。【写真】「モヤさま」5代目アシスタントは2025年入