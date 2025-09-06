鹿児島市の甲突川で6日朝、うつ伏せで浮いている男性が見つかり意識不明の重体です。 警察や消防によりますと6日午前8時ごろ、鹿児島市と通行人から119番通報がありました。 到着した消防隊が川でうつ伏せの状態で浮いている男性を救助し、病院に搬送しましたが意識不明の重体です。 男性は上流から流されたとみられ警察で身元の確認を進めるとともに流された原因を調べています。 ・ ・ ・