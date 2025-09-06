歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。今年の二科展に出品した自身の絵画作品を公開しました。【写真を見る】【 工藤静香 】二科展出品の絵画を公開 「こつこつコンサートの合間に描き上げた」創作への思いを綴る青の色調が広がる中に、目を閉じた女性が浮かび上がるこの作品について、工藤さんは「心に波立ちが生じ、安らぎが遠のく時でも静かに落ち着きを取り戻し、信念を胸に一歩一歩進む姿。」「その中で日