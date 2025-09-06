ことし7月からおよそ1か月の間に、複数回にわたって知人女性の自宅に侵入したとして、きのう、31歳の男が逮捕されました。ストーカー規制法違反などの疑いできのう逮捕されたのは、朝日町の会社員古山 光平容疑者（31）です。入善警察署によりますと、古山容疑者はことし7月ごろ、朝日町に住む知人の20代女性の自宅のかぎの掛かっていなかった窓から侵入し、下着2点を盗みました。その後、7月11日の午前2時ごろと先