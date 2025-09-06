■MLBオリオールズ 2×ー1 ドジャース（日本時間6日、オリオール・パーク）ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼DH」の“緊急二刀流”で出場し、投手としては3回2/3（70球）を投げ、被安打3、奪三振5、四球1の無失点。“打者・大谷”は3打数無安打（1四球）で、2戦連続ノーヒットに終わった。チームは痛恨のサヨナラ負けで4連敗を喫した。1-1の同点で迎えた9回裏、T.スコットが2死無走者の場面で