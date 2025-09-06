9月5日、株式会社ニューバランスジャパンは2024年よりサプライヤーとなった長崎ヴェルカの、2025－26シーズンのユニフォームデザインを発表した。 ホームユニフォームには、クラブのアイデンティティである長崎県のシルエットを大胆にデザイン。県内全域のファンと共に“Aggressive”な姿勢で新シーズンへ挑むという、クラブの誇りと決意が表現されている。 一方のア