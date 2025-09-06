北中米ワールドカップ欧州予選が5日に各地で開催され、グループDのフランス代表が白星スタートを飾った。UEFAネーションズリーグ2024-25を3位で終えたフランスは、中立地のポーランドでウクライナ代表との初戦に臨んだ。前半10分にFWマイケル・オリーズ(バイエルン)のゴールで先制すると、後半37分にMFオーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)のロングパスに走り込んだFWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)がドリブルから右足で決