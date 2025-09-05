「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」出身のデザイナー宇佐美麻緒が、アーティストの木下友梨香と二人展「MONDAY PIECE - ふくとえ2」を神宮前のGallery ANewFaceで開催する。開催期間は9月6日から14日まで。 【画像をもっと見る】 木下友梨香は、1988年佐賀県生まれ。京都造形芸術大学、編入学後武蔵野美術大学で空間演出デザインを学び、現在は東京を拠点に活動。抽象表現主義に影響を受けながら、花農家で育った生