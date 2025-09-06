アイナ・ジ・エンドが、9月5日（金）に東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にて、ゲリラフリーライブ＜新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場＞を開催した。◆ライブ写真昼間は大雨警報が発令されるほどの荒天に見舞われていたが、開演直前には雲間から夕日が差し込み、まるで天候すら味方につけたかのようなドラマティックな幕開けとなった。サプライズ開催にもかかわらず会場には多くの観