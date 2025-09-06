◆米大リーグマーリンズ３―９フィリーズ（５日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が５日（日本時間６日）、敵地のマーリンズ戦に「２番・ＤＨ」に座るも５打数２安打も、打球が上がらず７試合続けて本塁打が出ていない。シュワバーは現地時間８月２８日のブレーブス戦で史上２１人目の１試合４本塁打を達成。一気に大谷翔平を抜き去ったが、爆発直後の７試合で２６打数４安打