現地時間9月6日に日本代表と対戦するメキシコ代表のハビエル・アギーレ監督が現地時間9月5日、米カリフォルニア州オークランドのオークランド・コロシアムで、同6日の日本代表戦に向けた前日会見を行った。日本代表の印象について「日本は実力が高く、80〜90％の選手が欧州のリーグでプレーしています。非常に競争力のあるチームですし、アジアでいち早くW杯出場を決めました。私にとって日本戦は特別な感情になる試合になります