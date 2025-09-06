歌手の橋幸夫（本名・橋幸男）さんが4日午後、亡くなった。82歳。【写真】橋幸夫さんが発症した「一過性脳虚血発作」…認知症との関係は？舟木一夫（80）、西郷輝彦（22年に75歳で死去）と「御三家」と呼ばれた橋さんは、NHK紅白歌合戦に通算19回出場。高校1年でオーディションに合格し、60年に「潮来笠」でデビュー。「いつでも夢を」（吉永小百合とのデュエット、62年）と「霧氷」（66年）で日本レコード大賞を受賞し、数