〈お腹の中にいる時に「太ももの骨の長さの異常」を指摘、背骨は74度まで曲がり…“身長123センチの大学生”（21）が明かす、幼少期の壮絶な治療〉から続く「身長123センチの大学生」のキャッチコピーで、生まれつきの疾患「2型コラーゲン異常症」の情報発信をする星来さん。低身長のほか、軽度白内障や側弯症といった合併症にも向き合いながら、障害者専門芸能事務所アクセシビューティーマネジメントに所属し、現在はモデル業も