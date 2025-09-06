管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、懐かしい美味しさの「わかめごはん」のレシピを紹介します。細かく刻んだわかめがたっぷり入ったわかめごはんは、給食でも人気のメニューでしたよね。おうちでも簡単にあの味が楽しめちゃいますよ。【詳細】他の記事はこちらわかめごはんのレシピわかめごはんの材料（4人分）米2合水適量酒大さじ1みりん小さじ2塩小さじ1白だし小さじ1乾燥わかめ