毎日の食器洗いで地味に面倒なのが、パッキンや細かい溝のお手入れ。パッキンが固くてなかなか外せず、爪楊枝や竹串を使って取ろうとするもポキッ…と折れてしまうことも。そんなプチストレスを一掃してくれる便利なアイテムをダイソーで見つけました！キッチン小物の“外しにくい・洗いにくい”をまとめて解決できますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：パッキン外せるキッチンブラシ価格：￥110（税込）販売ショップ