モデルのゆうちゃみこと古川優奈（23）が5日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。人気芸人との印象的なエピソードを披露した。ゆうちゃみは22年2月、バラエティー番組のロケ中にケガをし、左下腿（かたい）骨骨折と診断されて入院。当時は「私がテレビに出始めた時」だったといい、その頃に「初めて、ずんの飯尾さんとお会いして」と振り返った。ゆうちゃみは収録の楽屋で飯尾と会ったという