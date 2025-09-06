この夏、米カリフォルニア州のデルマー競馬場で騎乗しているミルコ・デムーロ（46）が5日（日本時間6日朝）、ブレイブデブ（牝2＝R・マンデラ、父オーセンティック）とコンビを組んだ6R（芝1600メートル）で今回の渡米後7勝目を挙げた。単勝10.8倍、10頭立ての6番人気で1番枠にゲートイン。好スタートから先行争いで行き切ると道中リズム良く運び、脚を残して直線へ。2着馬に迫られながらも、しまい踏ん張って頭差でゴールを駆