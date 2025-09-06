フリーアナウンサーの高橋真麻が、「実はあまり芸能人の友達がいない」と語りつつ、意外な交友関係を明かした。【映像】高橋真麻と意外な芸能界の友人の家族旅行写真9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは高橋真麻