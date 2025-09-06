メイク講師のSAKIです。若い頃のアイメイク、そのまま引きずっていませんか？若い頃には似合っていたアイメイクも、大人になったらなんだかしっくりこない…。そう思う方も多いかと思いますが、若い頃と比べると、まぶたのハリ感や肌の色、透明感などガラリと変わってきます。そうなると、若い頃のメイクが似合わない！と思うのは当然です。かといって、似合わないものが増えてメイクも楽しくなくなってきた、と思うのは勿体無い！