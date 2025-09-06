男性皇族が成年を迎えたことを示す「成年式」で、悠仁さまは冠を身に着ける「加冠の儀」に臨まれました。【映像】未成年用の冠から「燕尾纓」のついた冠に（「加冠の儀」の様子）未成年用の装束「闕腋袍」に身を包んだ悠仁さまは午前10時頃、皇居・宮殿で天皇陛下から贈られた成年用の冠を身に着ける「加冠の儀」に臨まれました。「空頂黒幘」と呼ばれる未成年用の冠を外して、新たに成年の証である「燕尾纓」のついた