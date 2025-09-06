昨夜（5日）からきょう（6日）未明にかけて岡山県浅口市と里庄町で、歩行者が車にはねられる事故が3件相次ぎ、男性3人が死亡しました。 きのう（５日）午後8時40分ごろ、浅口市鴨方町六条院西の県道を歩いていた、近くに住む清水修司さん（78）が浅口市寄島町の会社員の男性（20）が運転する乗用車にはねられ死亡しました。 一方同じ頃、浅口市金光町大谷の市道では、浅口市金光町占見の男性（77）が近くに住む会社員の男性（56