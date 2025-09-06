ティーウェイ航空は、「9月の月間グアム旅」セールを9月1日から30日まで開催している。大阪/関西〜グアム線を対象に、運賃を最大25％割引く。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。割引コードは「GUAM9」。対象運賃はスマート運賃。搭乗期間は9月1日から12月24日帰着分まで。このほか、割引コードと併用可能な3,000円割引クーポンも配布している。