人生は「毎日の生活」の蓄積です。そして、その毎日の生活とは、その人の「習慣」です。仕事も恋愛もお金も何もかも「習慣」の結果なのです。今回紹介するのは、仕事に没頭し、なかなか結婚できずにいましたが、いよいよ婚活に励むようになった35歳の女性。理想を追うばかりでうまくいかない女性でしたが、あるきっかけで考え方が変わっていきます。『ハンディ版 マンガ たった1分でできて、一生が変わる！ 魔法の習慣』（Gakken）