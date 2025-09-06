21歳の浜野まいか擁するチェルシー女子は、昨シーズンのWSLリーグで無敗優勝による6連覇という偉業を成し遂げた。絶対女王チェルシーは5日にスタンフォード・ブリッジで行われた新シーズン開幕戦で、GK山下杏也加、MF長谷川唯、FW藤野あおば擁するマンチェスター・シティと激突。後半19分、ゴール前でフリーになった浜野が冷静なシュートをGK山下相手に決めて、これが決勝点！2-1でチェルシーが勝利する結果となった。チェルシーは