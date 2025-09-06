近本の存在抜きに阪神の躍進は語れない(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextついにマジック3。藤川阪神が2年ぶりのリーグ優勝へ独走しています。2位・巨人とは大きくゲーム差が離れ、ぶっちぎりのセ界制覇です。その好調タイガースを牽引するのが、不動のリードオフマン・近本光司です。2018年のドラフト1位で阪神入団後、最多安打1度、盗塁王5度、2021年からは4年連続でベストナイン＆ゴールデン・グラブ賞に輝くなど、球界を代