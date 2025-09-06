「映像も舞台も、方法論というか表現の仕方が違うだけで、役者の持っている根本のところは変わらない。その役をどう演じるかという気持ちは同じなんです」【写真】もうすぐ79歳…!? 年齢を感じさせない西岡徳馬舞台、映画、テレビドラマと、その活躍の場を選ばずにさまざまな役を演じてきた西岡徳馬。文学座に入ってから今年で55年。役者という職業に対する思い、80歳を間近にして自身の“これから”を語ってもらった。お客さん