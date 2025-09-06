「春色二人道成寺」歌川国貞（3世） 東京都立図書館（新田 由紀子：ライター）映画『国宝』が大きな話題だ。興行収入は110億円を突破、実写の邦画では1993年公開の『南極物語』を超えて歴代2位（8月21日時点）。第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品にも決定した。この『国宝』現象ともいえるブームを歌舞伎の専門家はどう見るのか？分析してもらった。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「3時間があっとい