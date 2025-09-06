きょう 6 日 (土) は、全国的に快晴となり、厳しい暑さとなりそうです。広く高気圧に覆われる影響で、多くの地点で最高気温が35℃以上の猛暑日が予想されています。9月上旬の最高気温の平年値が30℃前後であることを考えると、季節外れの暑さと言えるでしょう。内陸であっても夕立はほとんどなく、一日を通して青空が広がる見込みです。あす 7 日 (日) は、低気圧や前線が通過する影響で、北日本や北陸では北から次第に雨が降る見