ロシアのプーチン大統領がウクライナに駐留する西側の軍隊は「標的」になると発言/© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimedia（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は５日、ウクライナに駐留する西側諸国の軍隊はどこの国であれ「正当な標的として打ち負かす」考えを示した。この前日には西側の数十カ国が、ウクライナ向けの平和維持部隊への貢献を約束していた。ロシアとウクライナの停戦合意が成立した場合、