橋幸夫さんの歌を受け継ぐ歌手ユニット「二代目橋幸夫 yH2」の小牧勇太さんが、自身のXで、4日に亡くなった橋幸夫さんを追悼するコメントを投稿しました。 【写真を見る】【 二代目橋幸夫 】小牧勇太さん橋幸夫さんを悼む「たくさん教えて頂きました」小牧さんは「残念で仕方ないこと、悲しすぎて辛い状況です。」と心情を明かし「たくさん教えて頂きました。」と振り返っています。▽▽▽▽小牧勇太さん追悼コメント