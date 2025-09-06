第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』第38話をごらんください。 疲労とストレスから、「感情をぶつけ合う毎日」だったという、マキノさん。ある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた瞬間、激しい後悔が押し寄せます。自己嫌悪する