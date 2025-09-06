友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は束縛の激しい彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞付きあって半年になる彼氏がいるミナ。彼は束縛が激しく、大学の講義中さえ返事を催促してきます。そんな彼氏に主人公はだんだん不満を積もらせていき……？原案：Ray WEB編集部作画：りろライター Ray