あなたは読めますか？突然ですが、「在処」という漢字読めますか？「所在」や「居場所」といった言葉は日常でよく聞きますが、この「在処」という言葉は、見慣れない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ありか」でした！「在処」は、人や物が存在している場所や、居場所のことを意味します。「手紙の在処を探す」「怪しい男の在処を突き止める」……のように使います。「在」も「処」もそれぞれ「ある」「ところ」