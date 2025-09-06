◆米大リーグブレーブス４―１マリナーズ（５日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルーイストパーク）マリナーズのカル・ローリー捕手が５日（日本時間６日）、敵地のブレーブス戦に「２番・捕手」でスタメン出場し４打数１安打。２日のレイズ戦で５１号を放ってから２試合足踏みだ。ローリーは現地時間８月２４日のアスレチックス戦で４８、４９号を連発。捕手によるメジャー史上最多本塁打を達成。２５日には５０号一番乗り