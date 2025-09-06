◆イースタン・リーグ楽天―巨人（６日・盛岡）巨人の浅野翔吾外野手が、イースタン・楽天戦から２軍本体に合流した。５日に出場選手登録を抹消されていた。３年目の今季は２９試合に出場して打率１割８分７厘、２本塁打、８打点をマーク。４日のヤクルト戦（岐阜）では、５回の守備から途中出場するも、直後の攻撃の１死満塁で初球を打ち上げて浅い右飛に倒れ、６回の守備から退いた。