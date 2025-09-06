JR岡山駅 岡山市は、JR岡山駅の駅舎の前に長いひさしを設置する工事を始めました。駅前広場に路面電車が乗り入れるのにあたって、駅舎などから雨に濡れることなく路面電車の乗り場に移動できるようにするためのものです。 ひさしの全長は約105メートルで、工事にかかる総事業費は約３億円。工事は8月18日に始まり、2026年９月下旬まで約１年かけて行われます。 路面電車は2027年３月、駅前広場に乗り入れる予定で