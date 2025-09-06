全米を揺るがす“エプスタイン事件”に進展があった。9月3日（現地時間）、ジェフリー・エプスタイン元被告（享年66）の被害者らが米ワシントンD.C.にある国会議事堂前に集まり、エプスタイン元被告が関与したとされる「児童売春の顧客リスト」を独自に作成する準備をしていると宣言した のだ。【前後編の前編】【写真】「王子と寝ろ」英・アンドルー王子に対し民事訴訟を起こした女性。トラブルに巻き込まれたとみられ、アザを