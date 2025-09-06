6日の札幌1R・2歳未勝利（ダート1700メートル）は1番人気リピース（牝＝前川、父サンダースノー）が好位から抜け出し初勝利を飾った。鞍上はデビュー3年目の小林美駒（20＝美浦・鈴木伸）、JRA初の女性トレーナーとして今年3月に開業した前川恭子調教師（48）はこれが5勝目。JRA初の女性ジョッキー＆女性調教師による勝利となった。小林美は「（直線で）脚の違いを見せて能力を出し切ってくれました」と勝ち馬を称えた。