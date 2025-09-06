【ワシントン＝中根圭一】国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に滞在中の宇宙飛行士油井亀美也さん（５５）が５日、米ニューヨークの中学生らと交信し、質問に答えた。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は宇宙開発に関心のある学生と交信する行事を開いており、油井さんは８月にＩＳＳ到着後初めて参加した。「食料は尽きないのですか」との質問に対し、油井さんは「（地球から）補給船が頻繁に来るので、そんなことは起こらないでしょう