関東地方は、台風一過の青空が広がっています。強い日差しが照りつけ、この夏を象徴する厳しい暑さが戻るでしょう。【午後の天気】各地とも晴れるでしょう。大気の状態が安定しているため、6日夜にかけて、雨が降ることはなさそうです。日中の予想最高気温は東京都心で33℃、内陸では35℃を超えて猛暑日になる所があるでしょう。熱中症には十分注意してください。【週間予報】7日も晴れて、東京都心は35℃の予想です。週の後半は曇