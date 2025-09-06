子どもと一緒に過ごす中で、ふとした言葉にドキリとさせられる瞬間は少なくありません。中でも“自分の感性の変化”に子ども自身が気付いて言葉にする姿は、親にとって驚きと感動を与えてくれるものです。漫画家のこやまこいこさんがX（旧Twitter）に投稿した作品『小さい頃の感覚を忘れていくのは少しさみしいけれど』には、そんな驚きと感動が描かれています。【漫画】『小さい頃の感覚を忘れていくのは少しさみしいけれど』（全