みなさん、バーベキューをする機会はありますか？公園や河川敷、キャンプ場といった定番に加えて、商業施設の屋上など手軽に手ぶらで楽しめる施設もあり、ますます身近になっているのではないでしょうか。今回の投稿者さんは自宅の庭でバーベキューをしていたそうですが……。『庭でバーベキューしてたら隣の子どもが食べに来た。食い逃げすんなよ』庭でバーベキューを楽しんでいたところ、突然隣のお子さんが食べに来たそうで、