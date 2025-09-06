福岡県警嘉麻署は6日、嘉麻市の住民が持つスマートフォンに5日午後4時40分ごろ、＋（プラス）から始まる電話番号から着信があり、応答すると電子音声で「電話料金が未納です。1番を押してください。」という内容の不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。