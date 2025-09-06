9月4日、新潟署は国内で大麻を使用した疑いで、新潟市東区の23歳の男を逮捕しました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市東区津島屋に住む自称・土木作業員の男(23)です。男はことし6月中旬、国内で若干量の大麻を使用した疑いがもたれています。警察によりますと、男は去年新潟署管内で職務質問を受けた際、薬物使用の容疑が浮上。この時は逮捕には至りませんでしたが、継続捜査でことし6月に署で取り調べ